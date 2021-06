Un camping-car se couche sur l'A64 : un blessé et plus de 12 kilomètres de bouchons

Une femme de 53 ans a été légèrement blessée dans un accident de la route, ce dimanche, vers 16 heures, sur l'A64. Son camping-car s'est couché sur l'autoroute, à hauteur de Saint-Cricq-du-Gave (Landes). Un jeune homme de 17 ans est indemne. Ils ont été transportés à l'hôpital d'Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques.

La circulation s'est effectuée sur une seule voie, le temps que les pompiers neutralisent les bouteilles de gaz du camping-car et évacuent le véhicule. Avec la circulation dense de fin de journée, en ce dimanche ensoleillé, un bouchon s’est rapidement formé, atteignant plus de 12 kilomètres, entre de Hastingues et Saint-Cricq-du-Gave. A 19h05 ce dimanche soir, toutes les voies étaient rouvertes mais la circulation restait perturbée.