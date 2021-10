EXCLU - Un candidat à l'élection présidentielle suspecté d'être un marchand de sommeil à Toulon

Un homme, âgé de 45 ans, a été interpellé à Toulon ce mardi et placé en garde à vue, car il est soupçonné d'avoir aidé des sans-papiers en leur fournissant, contre rémunération, des logements insalubres dans le centre-ville de la commune. Le mis en cause est candidat à l'élection présidentielle.

L'homme de 45 ans, candidat pour 2022, a été interpellé dans le local de son association à but humanitaire ce mardi dans le centre-ville de Toulon. Les policiers de la Sûreté départementale ont découvert quatre hommes en situation irrégulière sur le territoire français qui logeaient dans deux "appartements" distincts mis à disposition par le mis en cause, contre rémunération. Le quadragénaire a été placé en garde à vue.

Dans une vidéo sur youtube publié en juin dernier, le dénommé Akil H. déclare sa candidature à l'élection présidentielle "pour remettre l'écologie au coeur des citoyens". Sauf que depuis qu'il a quitté la région parisienne pour le Var il y a quelques mois, ce que les enquêteurs le soupçonnent d'avoir remis ce sont plutôt des billets au coeur de son portefeuille.

Un humanitaire marchand de sommeil présumé

L'homme est à la tête d'une association à but humanitaire. Les statuts de cette association évoquent l'aide apportée aux êtres humains, mais aussi aux animaux. C'est d'ailleurs le local de cette association qui intéresse tout d'abord les policiers. À l'intérieur, un véritable bric à brac. Une chouette empaillée côtoie des vieux jouets, des statuts, de la vaisselle, mais aussi des vélos qui vont s'avérer volés.

L'homme loue un appartement dans l'immeuble au dessus de son local. Les policiers vont y jeter un oeil. Et ils découvrent des sans-papiers. L'enquête permet d'établir qu'à quelques mètres, un autre appartement abrite d'autres étrangers en situation irrégulière. Cet appartement, Akil H. n'en est pas le propriétaire, ni même le locataire. La propriétaire est une dame en dehors de tout soupçon. Son seul tort dans cette affaire, c'est d'avoir laissé son appartement vacant depuis un certain temps. Le mis en cause l'a su, a investi les lieux illégalement et l'a transformé en squat à son profit.

300 euros par mois et par clandestin

Car l'homme a visiblement flairé le filon. Il repère dans la rue ceux qui semblent être étrangers, sans toit, et surtout sans autorisation légale d'être sur le territoire français. Il leur propose de les dépanner pour éviter de dormir dehors la nuit. Mais tout ça a un prix, évidemment. 300 euros le mois. Chaque étranger en situation irrégulière lui versait chaque jour 10 euros pour dormir dans des conditions indignes.

Lors de l'interpellation du marchand de sommeil présumé mardi, les policiers ont découvert 4 sans-papiers : deux Tunisiens qui ont fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français, un mineur qui a été pris en charge par le Conseil départemental du Var, et un autre homme, qui se prétend libyen, mais dont la nationalité n'a pas pu être encore vérifiée. Il ne peut donc pas faire l'objet d'une expulsion.

Le mis en cause disposait de 12 comptes bancaires qui ont tous été bloqués pour le moment. Une enquête est ouverte pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, et recel.