Un candidat FN aux Législatives victime de jets de pierres dans sa circonscription de Haute-Saône

Qualifié pour le 2e tour des Législatives (18 juin), le secrétaire départemental du Front National en Haute-Sâone a porté plainte à la gendarmerie, ce vendredi. Maurice Monnier affirme que deux individus lui ont jeté des pierres lors d'une distribution de tracts à St-Loup-sur-Semouse.

Accompagné de deux militants FN, Maurice Monnier effectuait du porte à porte et distribuait des tracts dans les boîtes aux lettres, ce vendredi après-midi, dans le quartier du Mont Paupet à St-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), lorsqu'ils auraient été pris à partie par deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années. Selon le secrétaire départemental du Front National en Haute-Saône : « ces deux individus m’ont insulté et proféré des menaces en lien avec mon engagement politique » et il a fini par être « la cible de jets de pierre ainsi que mon véhicule ».

Dépôt de plainte du candidat FN mais « aucune menace, agression, ou intimidation ne me fera reculer »

Aucune blessure à déplorer, hormis son « véhicule légèrement dégradé », précise Maurice Monnier. Mais le candidat Front National, qualifié pour le 2e tour des Législatives de ce 18 juin dans la 2e circonscription de Haute-Saône, est aussitôt allé déposer plainte à la gendarmerie de St-Loup-sur-Semouse ’’pour violences avec usage ou menace d’une arme’’. Maurice Monnier entend bien malgré tout poursuivre sa campagne et ne rien changer à son agenda : « aucune menace, agression ou intimidation ne me fera reculer ».

La République est partout chez elle et il est inadmissible qu'un candidat en campagne soit agressé pour ses idées » - Maurice Monnier

Le jeune patron du FN haut-saônois (34 ans) rappelle que son agression vient s'ajouter notamment à celle dont a été victime Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris, ce jeudi (15 juin) et que « cette situation est le symbole de l'insécurité qui règne dans les quartiers et de l'inefficacité des politiques menées par le gouvernement socialiste ». Car pour Maurice Monnier, qui sera opposé au candidat de La République En Marche (Christophe Lejeune) au 2e tour des Législatives : « la République est partout chez elle et il est inadmissible qu'un candidat en campagne soit agressé pour ses idées ».