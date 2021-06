Un candidat Rassemblement national aux élections départementales et régionales a été condamné ce jeudi 3 juin pour violences conjugales, il a été placé en détention.

Un candidat RN creusois condamné et placé en détention pour violences conjugales

Thierry M, candidat du Rassemblement national aux départementales, sur le canton de La Souterraine et candidat également sur la liste d'Edwige Diaz aux élections régionales, a été condamné ce jeudi 3 juin à 9 mois de prison, dont 6 avec sursis. Une ancienne condamnation de deux mois avec sursis a également été révoquée. Il devra donc purger 5 mois de prison ferme au total.

Thierry M. était jugé pour avoir menacé de mort son ex femme en février et pour avoir violement giflé et insulté son actuel femme il y a quelques jours, au point qu'elle ait du aller chercher de l'aide en pleurs chez sa voisine.

L'audience a révélé un homme avec des problèmes d'impulsivité et de violence. Diagnostiqué bipolaire, il a déjà été condamné pour violences conjugales il y a quelques années (ce qui lui a valu les deux mois de sursis qui ont été révoqués ce jeudi).

Son ex-femme qui était présente à l'audience rapporte des insultes régulières par téléphone et des mots parfois effrayants :"il disait qu'il allait mettre nos têtes sur le portail". Thierry M. vivait auparavant en Isère, il est venu en Creuse pour se rapprocher de son ex-femme afin de pouvoir voir ses enfants, et depuis "ça se passe très mal". Il vit de l'Allocation pour Adulte Handicapé, son site de vente en ligne d'accessoires militaires n'ayant pas rencontré le succès.

Un profil inquiétant que l'avocate de Thierry Morin veut nuancer : "ce n'est pas qu'un sale type, sa femme continue à l'aimer, il doit y avoir des raisons". Sa femme souhaiterait en effet le voir revenir à la maison, elle ne s'est pas porté partie civile. C'est à elle que s'adresse le détenu pour les derniers mots de l'audience : "j'aime ma femme, je suis dévasté par ce que j'ai fait"

Thierry M. écope également d'une interdiction de rencontrer les deux victimes pendant 2 ans.