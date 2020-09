Un cantine en paille à Saint-Aignan-sur-Roë

La nouvelle cantine de Saint-Aignan-sur-Roë sera entièrement construite en paille et en bois.

Alors que le plan de relance du gouvernement place dans ses priorités la performance énergétique des bâtiments publics, la commune de Saint-Aignan-sur-Roë dans le Sud Mayenne fait figure d'exemple. Elle installe en ce moment un restaurant scolaire en paille, un bâtiment qui répond aux critères écologiques, autant par ses matériaux, que par sa très bonne isolation thermique. Le projet coûte 586.000 euros, financés grâce à 180.000 euros de subventions de l'Etat, et le reste par les collectivités locales.

L'école de 300 mètres carrés a une ossature en bois et l'isolation est composée de bottes de paille. La paille est récoltée dans les champs mayennais pendant l'été "tout est naturel, elle est compactée avec des outils agricoles comme des bottes classiques", explique Sylvain Belot, le chef de chantier, salarié de l'entreprise Chabrun installé depuis plus de 100 ans à Montsûrs-Saint-Céneré. Elle pourra accueillir 140 enfants, plus que la centaine de l'ancienne cantine située dans un pré-fabriqué.

Le maire de Saint-Aignan-sur-Roë Loïc Pene dans la future cantine de la commune. © Radio France - Lila Lefebvre

La projet coûte 586.000, financés par la commune, le département et la région, l'Etat investit également 180.000 euros. "C'est plus cher qu'une cantine classique, reconnait le maire, Loïc Rene, mais c'est le moment d'innover, et puis nous souhaitons attirer de nouvelles familles !" Cette année année, la commune de 900 habitants a eu le plaisir de voir naitre 15 enfants.

Le premier bâtiment public en paille de la Mayenne

"C'est le premier bâtiment public construit en paille dans le département de la Mayenne, nous explique Joël Chabrun, le patron de l'entreprise Chabrun. Mais nous recevons plein de nouvelles demandes, nous nous y sommes mis il y a une dizaine d'années et la demande est en augmentation. Dans les mois à venir une école entièrement en paille devrait voir le jour à Villaines-la-Juhel. La commune de Saint-Aignan-sur-Roë voit elle aussi plus loin, d'ici cinq ans la mairie déménagera dans un bâtiment bois-paille.