Un canular téléphonique dans le centre-ville de Toulon mobilise le Raid, pour rien

À l'autre bout du fil, une voix masculine qui donne son identité et son adresse précise. L'interlocuteur prétend être un adolescent dont le père vient d'être pris d'un coup de folie. Il affirme que ce dernier a blessé sa femme et donc la mère de l'appelant. Que sa maman et lui sont enfermés dans la salle de bains où ils ont pu se réfugier. Mais qu'évidemment, son père est dangereux et armé.

Plusieurs groupes de la brigade anti-criminalité, accompagnés d'officiers se rendent immédiatement sur place, équipés pour une intervention dangereuse, bouclier et arme lourde. Un équipage pénètre dans l'immeuble et s'arrête un étage au-dessus de l'appartement indiqué , afin de jauger l'environnement.

Un jeune homme leur ouvre, indique qu'il n'a rien entendu de particulier. Mais un détail alerte les policiers. Il porte le même nom que celui donné par la voix quelques minutes plus tôt. Ce jeune homme se dit adepte des jeux vidéos en ligne et pense qu'il est en réalité victime d'une vengeance d'un des autres participants avec qui il a eu un différend.

Ce type de pratiques s'appelle le swatting. C'est un canular téléphonique qui consiste à faire déplacer les forces de l'ordre chez une personne en évoquant une situation dangereuse, pour rien. Ces faits sont évidemment pénalement répréhensibles. L'auteur risque deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende pour dénonciation d'un délit imaginaire.