Une affaire qui pourrait entacher la réputation des pompiers de Paris. Alizée* a été recrutée en juin 2016. Elle affirme que moins de 3 mois plus tard, en août 2016, elle a été violée par un gradé, selon nos confrères de franceinfo ce samedi, qui confirment une information du journal Le Monde.

Alizée a porté plainte le 03 octobre 2017 pour des faits de "viol commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", en l'occurrence un caporal des sapeurs-pompiers. Frank Berton, avocat d'Alizée, a écrit une lettre de rappel au procureur de la République de Créteil, que franceinfo a pu consulter. Dans ce courrier, il détaille la gravité des faits et les circonstances de ce viol.

Le caporal a "plaqué Alizée contre le mur" puis a pratiqué des attouchements a raconté Alizée à son avocat. Ensuite, "l'agresseur a maintenu" la victime "pour empêcher toute résistance" et lui imposer une pénétration digitale. "Pétrifiée par la peur, ma cliente n'a pas trouvé les moyens d'appeler au secours", précise maître Frank Berton.

Brimades, humiliations et harcèlement

Dans ce courrier, on apprend également qu'Alizée a subi des brimades et des humiliations, mais a aussi été victime de harcèlement moral et sexuel, selon son avocat. Alizée, n'a pu aller au bout de sa formation, car, poussée par sa hiérarchie, elle a consulté un psychiatre qui l'a classée P5, autrement dit, inapte à exercer en tout milieu militaire et de fonction publique.

Frank Berton rappelle au procureur de la République de Créteil qu'il y a "urgence à ce qu'une réponse judiciaire soit apportée à cette série de faits dénoncés par sa cliente". En mars dernier, une autre jeune femme pompier de Paris a porté plainte, au commissariat de Boulogne-Billancourt pour agressions sexuelles, commises par deux de ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle accuse d'attouchements et d'avoir tenté de l'embrasser par surprise.

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris condamne des "déviances"

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris "ne nie pas les cas de harcèlement et d’humiliation qui sont tout à fait inacceptables", a indiqué samedi à franceinfo la communication des pompiers de Paris.

La BSPP dit condamner "avec la plus grande fermeté toutes déviances contraires à ses valeurs, son éthique et son engagement quotidien" et "prône la tolérance zéro".

"Les pompiers concernés ont été immédiatement sanctionnés en interne. Bien entendu, la BSPP offre sa pleine et entière coopération avec les enquêteurs et la Justice".

* le prénom a été changé