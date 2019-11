Un car avec 11 élèves à bord termine dans le fossé à Fromentières dans le Sud-Mayenne

Un car de transport scolaire a doucement glissé au fossé, ce 27 novembre à Fromentières. Les 11 élèves à bord et le chauffeur sont totalement indemnes.

Un car de transport scolaire termine dans le fossé en tout début d'après-midi, de ce mercredi 27 novembre. L'accident s'est produit à Fromentières près de Château-Gontier.

A bord, il y avait 11 élèves et le chauffeur et heureusement, il n'y a aucun blessé parce que le car a doucement glissé. Le SAMU a fait un bilan de tous les enfants et ils ont ensuite été pris en charge par un bus de substitution ou par leurs parents.