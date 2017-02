Un car de militants FN attaqué à la peinture blanche entre Rennes et Nantes

Ce dimanche, avant le meeting de Marine Le Pen, une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés ont attaqué à la barre de fer et recouvert de peinture un car en provenance de Rennes. La scène s'est déroulée à hauteur de Treillères sur la N127.

"L'opération Escargot", à l'appel de mouvements indépendants sur les réseaux sociaux, n'a pas eu d'impact sur la tenue du meeting de Marine Le Pen ce dimanche au Zénith de Saint-Herblain. Mais les policiers ont dû intervenir sur la N127, la 2x2 voies entre Rennes et Nantes, pour sortir un autocar de militants FN en provenance de Rennes d'une embuscade.

Je suis en colère. La démocratie doit pouvoir s'appliquer partout. Jamais nous ne manifesterons contre un meeting de Macron, Fillon ou Mélanchon. Il est hors de question que nous puissions accepter ce genre de comportement" - Jean-Claude Blanchard, conseiller régional FN en Pays de la Loire

Une cinquantaine d'individus, soutenus et qualifiés de "coloristes" par la ZAD dans un communiqué, a bloqué deux cars à hauteur de Treillères en mettant le feu à des pneus sur la route. Une fois arrêté, ils ont cassé les balais d'essuie-glace et recouvert le véhicule de peinture blanche. Les forces de l'ordre sont vite intervenues, interrompant le trafic dans les deux sens de circulation pendant une dizaine de minutes. La situation est vite revenue à la normale.

Le car en provenance de Rennes attaqué à la peinture à hauteur de treilleres sur la N127. Pas de blessés pic.twitter.com/ptEvcjOuH7 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 26, 2017

Une situation effrayante pour les militants à l'intérieur du car et pour la conductrice Alda Pereira. "Au début oui parce que tout est allé très vite. Mais après c'est un sentiment de colère quand on voit les dégâts sur le car. Mais tout le monde a su garder son calme. On a attendu la police pour repartir". Tous ont pu rejoindre le Zénith de Saint-Herblain à l'heure pour suivre le meeting de Marine Le Pen.