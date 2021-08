Un car-jacking et un braquage à Joigny et Saint-Julien-Du-Sault ce vendredi 20 août

Ce vendredi 20 août entre 16 heures et 17 heures, un car-jacking et un braquage ont eu lieu à Joigny et Saint-Julien-Du-Sault. Ce samedi, le Parquet de Sens indique qu'une personne est en garde à vue et des vérifications sont en cours.

Vers 16 heures ce vendredi, un homme vol d'abord un véhicule. Avec celui-ci il se rend à l'Intermarché de Saint-Julien-Du-Sault où il se fait remettre une partie de la caisse sous la menace d'une arme. Le préjudice s'élèverait à moins de 1000 euros selon le Parquet de Sens. Personne n'a été blessé physiquement, mais les personnes ayant assisté à la scène ont été vivement choquée.

Selon le Parquet de Sens, ce samedi après-midi un jovinien de 24 ans a été interpellé. Le jeune homme est déjà connu pour un vol en 2016 alors qu'il était mineur. Toutefois, l'enquête est toujours en cours et des vérifications sont en train d'être menées. Selon le Parquet, à son domicile les forces de l'ordre ont retrouvé 500 euros cachés dans un canapé. Il s'agit maintenant de savoir s'il s'agit bien de l'argent volé au supermarché. En revanche, l'arme n'a pas été retrouvée, ce qui ne permet pas de déterminer s'il s'agit bien d'une arme de poing réelle, ou factice indique le parquet.

le jeune homme est actuellement en garde à vue ce samedi soir.