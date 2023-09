Un car scolaire a pris feu à Richelieu, dans le sud de l'Indre-et-Loire, ce mardi 19 septembre. L'incendie s'est déclenché aux alentours de 16h, alors que le bus était stationné rue Jarry dans le centre-ville. Heureusement, aucun enfant ne se trouvait à l'intérieur. Il devait prendre en charge des collégiens et des primaires de l'école Sacré-Cœur.

Le car de la compagnie Millet de Rilly-sur-Vienne est complétement détruit, et le transporteur a rapidement affrété un autre bus pour transporter les enfants. Le maire de la commune Étienne Martegoutte indique qu'une habitation voisine a vu quelques vitres et fenêtres voler en éclat à cause de la chaleur. La façade a été légèrement noircie par les fumées.