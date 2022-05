Un car scolaire avec 44 enfants à bord percute une voiture dans la Vienne, une femme blessée

Plus de peur que de mal pour les 44 élèves de l'école maternelle Robert-Desnos de Migné-Auxances. Alors qu'ils partaient en voyage scolaire à Pougne-Hérisson, dans les Deux-Sèvres, leur bus a percuté une voiture vers 8h45 jeudi 19 mai. L'accident s'est produit sur la départementale 27, à Ayron. Selon la maire de la commune, le car scolaire a percuté un véhicule qui faisait demi-tour sur la route et qui n'a pas vu le bus arriver. La conductrice de la voiture a dû être désincarcérée par les pompiers, ses trois jeunes frères à l'arrière ont aussi été pris en charge par les secours. En revanche, aucun des 44 élèves ou des dix accompagnateurs dans le bus ne sont blessés.

Les enfants ont été pris en charge par une cellule psychologique et ont été raccompagné en bus vers leur école de Migné-Auxances. La préfecture de la Vienne annonce l'ouverture d'une cellule de gestion de l'événement. Quinze gendarmes, trois équipes du Samu et vingt sapeurs-pompiers sont intervenus. La départementale 27 est désormais fermée à la circulation sur un kilomètre à hauteur d'Ayron.

Le bus avait pris une déviation

"Quand vous êtes appelée pour venir sur ce genre d'accident, vous mettez pas longtemps à mettre vos baskets", confie la maire de la commune, Fabienne Guérin, qui s'est rendue sur les lieux. "Après, j'ai été rassurée quand j'ai vu que les enfants étaient sortis du bus, mis à l'écart et qu'ils allaient bien." Ces élèves partaient vers Pougne-Hérisson, donc "ce n'était pas tout à fait la direction", confie-t-elle. "Mais il y avait une déviation sur Chalandray à cause d'un autre accident ce jeudi matin. C'est la départementale donc on a bien des bus, mais ce n'est pas courant..."