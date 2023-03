Un car scolaire percute une voiture à Belloy-en-Santerre

Un car scolaire a percuté une voiture qui lui a refusé la priorité ce mardi matin vers 7h30 au croisement de la D150 et de la D1029, entre Belloy en Santerre et Ablaincourt-Pressoir, dans l'est de la Somme.

Une quinzaine d'enfants étaient à bord, ils n'ont pas été blessés. Un autre véhicule scolaire doit venir les récupérer. Le chauffeur de la voiture a été désincarcéré de son véhicule par les pompiers.

La circulation est bloquée dans les deux sens. Une déviation est mise en place par Belloy-en-Santerre.