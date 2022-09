Un car scolaire percute une voiture de face à Saint-Gratien, au nord d'Amiens

Un car scolaire et une voiture se sont percutés de face, ce lundi 5 septembre peu après 8h, sur la commune de Saint-Gratien dans la Somme. Les 20 enfants âgés de 2 ans et demi à 5 ans sont sains et saufs, ainsi que leur accompagnatrice. Les deux conducteurs doivent passer des examens de contrôle.