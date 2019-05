Un car scolaire se couche dans un fossé près de Clermont-l'Hérault, quatre enfants légèrement blessés

Saint-Bauzille-de-la-Sylve, France

Un car de transport scolaire de la compagnie Hérault Transport qui faisait le trajet entre Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Clermont-l'Hérault s'est couché dans un fossé ce mardi matin vers 8h30. Le car roulait à faible allure sur une route particulièrement étroite où deux voitures ont même parfois du mal à se croiser.

Douze enfants se trouvaient à bord ainsi que la conductrice, des collégiens et des lycéens. Aucun n'a été sérieusement blessés, quatre ont été légèrement touchés : deux garçons de 15 et 16 ans transportés à l'hôpital de Lodève, un garçon de 16 ans et une fille de 13 ans soignés sur place. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés. Les autres enfants ont pu être acheminés dans leurs établissements scolaires par un autre autocar.