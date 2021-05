Un car scolaire se renverse dans un fossé dans le Libournais, pas de blessé

Un car scolaire s'est renversé dans un fossé, mardi matin à Saint-Germain-du-Puch dans le Libournais. Pas de blessé parmi la quarantaine de jeunes qui étaient en route vers le collège d'Arveyres, mais six d'entre eux ont été transportés à l'hôpital par précaution.

Le car a fini sa course deux roues dans le fossé.

Une belle frayeur mais pas de dégâts pour une quarantaine de collégiens d'Arveyres, dans le Libournais. Ce mardi matin, le car scolaire qui les transportait vers le collège Jean-Auriac est sorti de sa trajectoire et a fini sa course deux roues dans un fossé, sur la départementale 20, en sortant de Saint-Germain-du-Puch. Un nouveau car a récupéré les adolescents pour les transporter au collège.

C'est une responsable de l'établissement qui a fini par appeler les pompiers vers 9h30. Sur les 43 jeunes qui se trouvaient dans le bus, aucun n'était blessé. Toutefois, deux filles de 11 et 12 ans, et quatre garçons de 11, 12, 13 et 14 ans ont été transportés par précaution à l'hôpital Robert-Boulin de Libourne.