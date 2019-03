Un car transportant des élèves du collège-lycée Chopin à Nancy accidenté en Seine-et-Marne

⚠️ #accident RN4 à hauteur de #Jouy-le-Chatel

sens Nancy/Paris entre Bus, Poids-lourd et Véhicule utilitaire.

N4 bloquée dans les deux sens et déviation mise en œuvre par @Gendarmerie et #DIRIF.

Le bus était occupé par des #élèves. Bilan global de 10 blessés sans gravité. pic.twitter.com/mOigFh1gc8