Accident de bus qui transportait des enfants en Isère : 16 blessés, dont deux "en urgence absolue"

Ils rentraient de vacances dans les Hautes-Alpes lorsque le car, qui transportait 40 enfants de 6 à 10 ans originaires de région parisienne et six adultes, a fait une sortie de route ce samedi matin 4 mars à Corps, au sud de l'Isère. Le véhicule a terminé sa course dans le fossé six mètres plus bas. Le bilan de cet accident est de "deux personnes adultes en urgence absolue, le conducteur et un accompagnant, ainsi qu'un adulte et 11 enfants classés en urgence relative", indique la préfecture de l'Isère.

Les enfants ont été pris en charge par les secours suite à cet accident de car en Isère.

Le chauffeur, qui semble avoir fait un malaise, est en urgence absolue. "L’ensemble des victimes a été pris en charge et est en cours d’évacuation vers les hôpitaux adaptés à l’état des victimes" précise encore la préfecture.

90 pompiers engagés

90 pompiers de l'Isère sont engagés sur les opérations de secours suite à cet accident de la car scolaire.

90 pompiers et un hélicoptère ont été dépêchés sur place pour prêter secours aux victimes. Un gymnase de la commune a été mis à disposition pour accueillir les passagers physiquement indemnes L'organisateur du séjour s'occupe du réacheminement des enfants et de leurs accompagnateurs.. La Nationale 85, où a eu lieu l'accident, est fermée dans les deux sens de circulation.