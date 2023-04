Un carambolage entre 13 véhicules sur l'autoroute A7 à hauteur de Cabannes

Un carambolage impliquant 13 véhicules s'est produit ce samedi 1er avril sur l'autoroute A7 à la limite du département du Vaucluse, à hauteur de la commune de Cabannes dans les Bouches-du-Rhône.

Les voitures roulaient en direction d'Avignon vers 20h30 quand elles se sont encastrées les unes dans les autres. Lorsque les sapeurs-pompiers du Vaucluse arrivent sur place, 21 personnes sont impliquées mais 19 sont indemnes. Malgré l'ampleur de ce carambolage, il n'y a entre guillemets "que" deux blessés : des blessés légers transportés aux urgences de l'hôpital d'Avignon.

Pour les pompiers néanmoins, on peut parler d'opération d'envergure : une vingtaine de sapeurs-pompiers du Vaucluse mobilisés, huit véhicules envoyés, plus des renforts des Bouches-du-Rhône. Les gendarmes se sont aussi rendus sur place, notamment pour commencer leur enquête et déterminer qui sont les responsables de ce carambolage.