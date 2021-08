Un poids-lourd, un camping-car, un utilitaire et trois voitures se sont percutés ce mardi 31 août en début d'après-midi. La circulation est totalement bloquée sur la déviation de Valence en remontant vers le Nord. Les pompiers sont sur place. Il y a six blessés légers.

Un carambolage entre six véhicules sur le contournement de Valence, plusieurs blessés légers

La circulation a totalement été bloquée sur la Lacra ce mardi 31 août dans le sens Valence-Romans pour permettre aux secouristes d'intervenir. Six véhicules (un poids-lourd, un camping-car, un utilitaire et trois voitures) se sont percutés vers 13h. Il y a six blessés légers. Les pompiers sont sur place. Les évacuations sont en cours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'ensemble des voies est coupé à la circulation. L'accident s'est produit au niveau d'Alixan près de la station Esso. On ne connait pas encore les circonstances de l'accident.

Plusieurs kilomètres de bouchon se sont formés en amont du carambolage. Les ralentissements démarrent au niveau de Saint-Marcel-lès-Valence. Les autorités demandent d'éviter le secteur.