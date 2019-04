Un carambolage provoque un bouchon dans le centre de Toulon

Toulon, France

Un carambolage dans le centre-ville de Toulon provoque des difficultés de circulation depuis 15h ce mardi. Au moins quatre voitures se sont percutées boulevard de Strasbourg, en direction de l’ouest de la capitale varoise. Trois personnes ont été légèrement blessées et transportées vers les hopitaux Sainte-Musse et Sainte-Anne. L'un des conducteurs serait alcoolisé. Il a été pris en charge par la police et est actuellement à l’hôpital pour une prise de sang.

Circulation très perturbée dans le centre de Toulon

Le boulevard de Strasbourg est coupé le temps d’évacuer tous les véhicules, ce qui provoque de grosses difficultés pour circuler dans le centre de Toulon.