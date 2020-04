Un carambolage sur l'A8 au niveau de Saint-Laurent-du-Var, trois personnes blessées

Un accident de la circulation est survenu sur l'autoroute A8, dans le sens Aix-Italie, au niveau de Saint-Laurent-du-Var. Deux véhicules se sont percutés frontalement, leurs trois occupants sont blessés, dont un plus gravement. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Un carambolage s'est produit en début de soirée ce vendredi 24 avril sur l'autoroute A8, dans le sens Aix-Italie, au niveau de Saint-Laurent-du-Var. Deux voitures se sont percutées frontalement. Deux de leurs occupants ont pu être extraits, un troisième est toujours en cours de dégagement. Les trois victimes sont prises en charge par le SMUR de Nice et une vingtaine d'autres sapeurs-pompiers.

Deux personnes sont légèrement blessées et ont été évacuées à l'hôpital Pasteur, à Nice, et à l'hôpital Tzanck, à Mougins. Une autre victime présente de plus graves blessures, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Sur l'autoroute A8, dans le sens Aix-Italie, la circulation a été réduite à une seule voie de circulation. La gendarmerie est sur place avec les services du gestionnaire d'autoroutes Vinci.