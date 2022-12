Un cardiologue de l'hôpital de Guéret jugé pour harcèlement sexuel et agression sexuelle

Un cardiologue de l'hôpital de Guéret comparaît ce jeudi 1er décembre devant le tribunal de Guéret pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Entre juillet et octobre 2021, il aurait envoyé à une interne en stage dans son service plus de

200 textos à caractère sentimental. Il lui aurait aussi imposé des bisous sur la joue, dans le cou et lui aurait touché la hanche et la cuisse.

Deux ans de prison avec sursis requis

Le médecin de 52 ans ne reconnaît qu'une partie des faits. Il justifie son comportement "tactile" en expliquant qu'il croyait être ami avec la jeune femme. Il assure "qu'il n'y avait pas de connotation sexuelle" dans sa conduite. Il a présenté ses excuses, mais ne semble pas mesurer la gravité de son comportement. Son poste de chef lui conférait une autorité sur sa victime. La procureure de la République a requis deux ans de prison avec sursis et une peine d'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant huit mois. Le tribunal rendra son jugement à la fin de l'audience.