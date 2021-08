Un cardiologue oloronais lance une collecte de médicaments pour le Liban

Le médecin oloronais, d'origine libanaise, collecte le plus de médicaments possible avant son départ pour Beyrouth le 18 septembre prochain. Vu l'élan de solidarité, Mario Abinader cherche désormais une solution d'acheminement pérenne.

Des cartons se remplissent et s'empilent depuis samedi dans son cabinet, avec des antibiotiques, des anticoagulants, des anticancéreux. Face à la pénurie, le cardiologue oloronais, d'origine libanaise, collecte des médicaments pour le Liban avant son départ pour Beyrouth mi-septembre. Là-bas, la situation sanitaire est catastrophique depuis l'explosion du 4 août 2020. " Un libanais sur deux vit sous le seuil de pauvreté " constate Mario Abinader, avant d'ajouter " la plupart de la population ne peut pas s'acheter des médicaments."

" En tant que médecin, je ne pouvais pas retourner dans mon pays détruit sans aider"

Elan de solidarité oloronaise

A Oloron-Sainte-Marie, cinq officines participent déjà à la collecte, mais aussi des médecins généralistes, des infirmières et des associations franco-libanaises. Vu l'ampleur et l'élan de solidarité, le cardiologue réfléchit déjà à une solution d'acheminement pérenne. " Au Liban, la corruption d'état est la règle générale. Il faut s'assurer que les denrées sanitaires sont destinées aux bonnes associations, à la population dans le besoin, et qu'elles ne soient pas détournées " explique le médecin. Sa prochaine mission : s'assurer donc , sur place, de trouver des interlocuteurs de confiance pour envoyer régulièrement, le plus de colis possible.