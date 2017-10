Un cas humain de virus du Nil Occidental détecté à Nice

Une Niçoise porteuse du virus du Nil Occidental (West Nile Virus) a été diagnostiquée à Nice le 20 octobre. Un cas sans gravité. La personne est aujourd'hui guérie.

Le cas de "West Nile" a été relevé à Nice le 20 octobre dernier. C'est le premier cas humain signalé en France depuis 2015 a précisé l'ARS (Agence régionale de santé)

Une Niçoise qui présentait des symptômes qui pouvaient ressembler à une grippe, a subi des analyses sanguines qui ont fait apparaître ce cas. D'autres cas humains ont été diagnostiqués en Europe entre le 28 septembre et le 5 octobre : neuf en Roumanie, quatre en Italie, deux en Hongrie et un cas en Grèce.

"Cette personne est aujourd’hui guérie et en bonne santé" (Communiqué de l'ARS)

Dans la région, le virus n'était pas réapparu depuis 2003. Cette année là, sept personnes avaient été détectées porteuses du virus dans le Var.

Transmis par les moustiques

Le virus se transmet par les moustiques, eux-mêmes infectés par les oiseaux. Les hommes et les chevaux peuvent alors être infectés. Cette maladie dite du virus occidental est apparu en 1937 en Afrique Occidentale, précisement en Ouganda.

Depuis, il est apparu massivement en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) en 1999, puis en 2000 en Camargue, où de nombreux chevaux avaient été infectés.

Le communiqué de l'ARS

"L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur informe qu’une personne porteuse du virus West Nile a été diagnostiquée le 20 octobre dans le département des Alpes-Maritimes à Nice. Cette personne est aujourd’hui guérie et en bonne santé. Ce premier cas humain signalé à ce jour en France depuis 2015 témoigne d’une circulation du virus West-Nile. D’après l’European Centre for Disease and Control, entre le 28 septembre et le 5 octobre 2017, plusieurs cas humains ont été signalés en Europe : 9 en Roumanie, 4 en Italie, 2 en Hongrie et 1 en Grèce.

Cette possibilité de circulation virale impose de prendre plusieurs mesures, à savoir :

La mise en place à titre de précaution de mesures de contrôle et de restrictions temporaires pour les collectes de produits sanguins et les prélèvements d’organes des habitants des Alpes-Maritimes ;

Une recherche d’autres cas auprès des établissements de santé des Alpes-Maritimes disposant d’un service d’accueil des urgences et du laboratoire du CHU de Nice.

La fièvre West Nile, également connue sous le nom de "maladie à virus du Nil Occidental", est une maladie virale, transmise par les moustiques (essentiellement du genre Culex) qui se contaminent exclusivement au contact d’oiseaux infectés.Les hommes et les chevaux sont des « hôtes accidentels », qui ne peuvent pas transmettre à leur tour le virus, à la différence des autres flavivirus (fièvre jaune, dengue ou zika notamment).Dans la plupart des cas, l’infection humaine à virus West Nile ne présente aucun symptôme. Dans certains cas, elle se manifeste par un syndrome pseudo grippal (fièvre, douleurs, maux de tête) et plus rarement, elle peut provoquer des complications neurologiques.

La circulation du virus West Nile est actuellement surveillée en France par un triple dispositif : humain, équin et aviaire. Ce réseau de surveillance a été mis en place en Camargue en 2001, puis étendu aux départements du pourtour méditerranéen en 2004.

Les habitants des Alpes-Maritimes sont appelés à se protéger contre les piqûres de moustiques.

Pour éviter les piqûres de moustiques il est conseillé d’utiliser :