Un cas mortel de méningite à Grasse déclenche une opération de vaccination

Un homme est mort d'une méningite dans la nuit de mardi à mercredi à l"hôpital de Grasse. Par précaution, les personnes de son entourage élargi sont vaccinées.

Le jeune homme était âgé de 28 ans et vivait dans le hameau tzigane du Plan de Grasse , au sud de la ville. Il avait été hospitalisé mardi soir et est mort dans la nuit.

L'agence Régionale de Santé et la ville de Grasse ont immédiatement pris les mesures préventives. Dés ce mercredi la famille de la victime a été vaccinée et jeudi matin à partir de 8h30, les habitants du hameau tzigane pourront à leur tour recevoir le vaccin. Selon la mairie de Grasse 70 personnes sont concernées.

Les professionnels de l'ARS se veulent rassurants et précisent qu'il s'agit d'une méningite de type C dont la transmission est faible. Elle se transmet par la salive et par contact direct.