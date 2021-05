Un casse à 300 000 euros dans une bijouterie de Toulouse, 20 Rolex dérobées

Le casse a eu lieu cette nuit de mercredi à Jeudi dans une bijouterie en plein centre de Toulouse dans le quartier Saint Etienne. Le ou les cambrioleurs sont entrés dans une bijouterie de la luxe de la rue Croix Baragnon, ils ont dérobé une vingtaine de montres Rolex. Montant du préjudice , 300 000 €uros.

Le volet roulant découpé, les vitrines brisées

Alertés par l’alarme vers 3 heures du matin, les policiers d'une unité de la Bac (Brigade anti-criminalité) ont interpellé un suspect, un homme d’une trentaine d'année, qui a été placé en garde à vue.

Le ou les cambrioleurs ont découpé le rideau métallique, comme on le voit sur notre photo de la devanture , pour entrer dans la bijouterie. Ils ont brisé les vitrines , pour faire main basse sur les montres Rolex. On ne sait pas encore si le butin a pu être récupéré, et si le suspect interpellé a ou non agi seul.

Les images vidéo analysées

Une enquête est en cours. Les enquêteurs de la Sûreté Départementale doivent visionner les images des caméras de vidéosurveillance pour mieux comprendre le scénario de ce casse nocturne.