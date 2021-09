Un Castelroussin condamné à six mois de prison ferme pour avoir agressé sexuellement sa belle-fille de 15 ans

Six mois de prison ferme, et 18 mois avec sursis, c'est la condamnation du tribunal de Châteauroux, ce mercredi 15 septembre, pour un homme reconnu coupable de corruption et d'agression sexuelle sur mineure. La victime, sa belle-fille, avait 15 ans au moment où tout a commencé.

Un Castelroussin de 52 ans est condamné à six mois ferme, et 18 mois de prison avec sursis. Il est reconnu coupable ce mercredi 15 septembre par le tribunal de Châteauroux de corruption et d'agression sexuelle sur sa belle-fille. Les faits se déroulent dans une petite commune près de Valençay, tout commence en 2017, quand la victime n'a alors que 15 ans et cela dure deux ans, jusqu'en 2019.

Des mains aux fesses, des mains sur la cuisse quand ils sont tous les deux en voiture. Il espionne aussi sa belle-fille à travers un trou dans le mur de la salle de bain. Et quand il l'accompagne acheter de la lingerie, il lui demande de soulever son T-shirt. Tout cela, c'est le quotidien de l'adolescente pendant deux ans. L'épisode qui a le plus marqué la victime, absente à l'audience, c'est ce jour où son beau-père la soulève sur le capot d'une voiture, il lui écarte les jambes et mime un acte sexuel.

C'était de la rigolade

"C'était pour rigoler, je pensais qu'on était complices", explique le Castelroussin. Tout prendre sur le ton de la plaisanterie, c'est justement le problème de cet homme d'après l'avocat de la victime. La Procureure parle même de "légèreté déconcertante".

Aujourd'hui, je comprends que je lui ai fait du mal

"A l'époque, je ne me rendais pas compte mais aujourd'hui, je sais que je l'ai blessée. Je regrette et je m'excuse", assure le quinquagénaire. L'homme est aussi inscrit au fichier des délinquants sexuels et doit dédommager la victime, pour le préjudice moral, à hauteur de 3.000 euros.