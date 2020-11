Un Castelroussin condamné pour enlèvement et séquestration

Un Castelroussin âgé de 27 ans a été condamné ce lundi à dix-huit mois de prison dont six avec sursis pour enlèvement et séquestration. Son père, complice, a écopé de six mois avec sursis. Ils étaient jugés en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Châteauroux.

Les faits remontent à samedi dernier. Ils se sont produits en plein jour et en plein centre-ville, place Gambetta. Alors que son père était au volant, le fils a obligé son ex-compagne, enceinte, à monter dans sa voiture. La scène a eu lieu sous les yeux du frère de la victime, qui a ainsi pu donner l'alerte. Les forces de l'ordre ont libéré la jeune femme, qui avait été conduite à l'ancien domicile du couple. L'auteur des faits n'acceptait apparemment pas d'avoir été quitté.