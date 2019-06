Un Castelroussin de 48 ans soupçonné de tentative de meurtre présenté au pole de l’Instruction de Bourges

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est une soirée au départ amicale qui a dégénéré, au cours de la nuit du 11 au 12 juin, entre ces deux hommes déjà bien connus, tous les deux, des services de police. Le plus jeune âgé de 25-30 ans s'était déplacé chez son agresseur, un homme de 48 ans habitant le quartier de Beaulieu. Que s'est-il passé entre eux ? Pas de précision à ce stade de l'enquête mais en tout cas une dispute, violente et sans doute alimentée par l'ivresse des deux hommes, éclate.

Profonde blessure à la gorge

Le maître des lieux, furieux, s'empare d'un couteau et poignarde sa victime à la gorge. Un seul coup, mais la plaie est profonde. Heureusement l'assaillant ne va pas plus loin et c'est le blessé lui-même qui a le temps d'appeler les secours. Transporté en urgence à l’hôpital de Châteauroux , il a pu être opéré avec succès et se trouve depuis hors de danger. Son agresseur, qui n'avait pas pris la fuite, a été immédiatement interpellé et placé en garde-à-vue. Il devrait donc ce jeudi soir, être présenté au pôle de l'Instruction de Bourges pour l'ouverture d'une information judiciaire et une mise en examen pour tentative de meurtre.