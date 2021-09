Un cauchemar pour la société "Le plaisir du camping-car" à Saze victime d'usurpation d'identité

L'identité de la société de Jean-Marie Maton a été usurpée cet été via le site de vente en ligne "Le bon coin". Des escrocs ont fait passer des annonces pour proposer des camping-cars d’occasion à prix plus que compétitifs et se faire régler des avances avec des bons de commande falsifiés.

Les bons de commandes falsifiés mentionnaient la bonne identification au registre du commerce, le Kbis, que l’on trouve facilement sur internet dans chaque département. Bien sûr les en-têtes de la société ‘’Le plaisir du camping-car’’ ont été copiés sur les courriers adressés aux acheteurs alléchés par des prix de près de moitié sur les argus habituels.

Résultat depuis la parution des annonces quarante-cinq pliantes ont été déposées par les acheteurs floués. De son côté Jean-Marie Maton a porté plainte à la gendarmerie de Rochefort du garda, à l'Hôtel de police d'Avignon et auprès du procureur d'Avignon. il a aussi écrit au Président de la République, au premier ministre et ministre de la justice.

Des acheteurs floués qui viennent réclamer leurs camping-cars à Saze

Certains acheteurs se sont depuis montrés menaçants au téléphone. Des ressortissants espagnols ont fait le déplacement explique Michel Jaunatre le demi-frère du gérant venu le soutenir : « Ils ont pris l’avion à Séville, loué une voiture à Marseille, ils sont arrivés à l’adresse du siège de l’entreprise donné par les escrocs à Avignon et il évidemment il n’y avait rien et pas le moindre camping-car, et eux ils avaient versé 32 000 €. »

Jean-Marie Maton et son demi-frère ont de plus mené l’enquête de leur côté et ont trouvé trois autres sociétés de camping-car françaises victimes de la même usurpation et selon eux par la même équipe. Ils ont en leur possession plusieurs numéros de téléphones qui seraient encore opérationnels des auteurs présumés de l’arnaque et ils souhaiteraient qu’ils soient mis sous écoute.

Jusqu'à des menaces de mort proférées contre le patron de la société gardoise

Une situation qui a même conduit des mains anonymes à venir tendre une banderole de menace de mort devant la société de Jean-Marie Maton. Des tags comme ‘’pourri’’ ont aussi été tracés sur son mur d’enceinte. A peine sorti de réanimation avec coma pour avoir attrapé la covid, le gérant avoue qu’il est aujourd'hui épuisé par cette histoire. « Il y a en a qui sont venus ici, ils étaient à plusieurs et agressifs pour réclamer leurs camping-cars. Je n’ai pu leur répondre que je n’avais pas de camping-cars car ici et que je fais juste la réparation et alors je leur conseillais surtout de porter plainte.

Je leur dis aussi qu’on n’achète pas un camping-car sans le voir, même si c’est alléchant. Nous dés fois on se tape mille bornes pour aller voir des véhicules, que ce soient des poids-lourds ou que ce soit n’importe quoi. On va voir, si c’est bon, on fait le virement ou on paye tout de suite. Ne jamais acheter un camping-car ou un autre véhicule sans l’avoir vu ! »

Jean-Marie Maton et Michel Jaunatre regrettent d’ailleurs que le site « Le bon coin » ne donne pas cette précision sur les annonces de vente de véhicules qu’il publie quotidiennement.