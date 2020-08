Un Cavaillonnais refuse violemment de mettre un masque et casse une vitre de protection de Pôle Emploi

Les esprits s'échauffent souvent à cause de la chaleur, mais aussi parfois à cause des gestes barrières. Un Cavaillonnais a refusé de mettre un masque et de se laver les mains au gel hydroalcoolique quand il s'est présenté au Pôle Emploi de sa commune début août. Cet homme de 53 ans connu des services de police pour des problèmes d'alcool, a alors insulté les agents présents. Il les a poussés et a cassé la vitre en plexiglas de l'accueil.

La responsable de l'agence Pôle emploi et l'une des agents qui a été bousculée ont porté plainte. Le mis en cause a reconnu les faits. Il devra répondre en novembre d'outrage et violences légères sur des personnes chargées d'une mission de service public, et pour dégradation volontaire de bien mobilier public.