Un cèdre du Liban s'effondre près de la gare d'Amboise sans faire de victime

L'image est impressionnante. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Lorsqu'en tout début d'après-midi ce lundi, l'un des deux cèdres du Liban situé près de la gare d'Amboise s'est brusquement effondré. L'arbre, plus que centenaire et haut de plus de vingt mètres est tombé sur le parking heureusement vide en ce moment, confinement oblige. Pas de victime donc et très peu de dégâts. Seul un vélo a été détruit.

En tombant, l'arbre a sectionné trois fils électriques privant de courant une quarantaine de foyers amboisiens. Les techniciens d'Enedis promettent un retour à la normale avant ce lundi soir 20h.

Moins de 200 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire ce lundi

Ce lundi, les rafales de vent n'ont pas dépassé les 70 km'h en Touraine. Suffisant toutefois pour faire tomber quelques arbres comme à Montlouis-sur-Loire, Langeais, la Chappelle-aux-Naux ou encore Noizay. Au total, dans le département, ce sont près de 200 foyers qui ont été ou sont actuellement privés d'électricité.