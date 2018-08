Les pompiers du Gard interviennent ce jeudi après-midi pour évacuer un centre de vacances et un camping à Saint-Julien-de-Peyrolas et à Aiguèze en bordure de l'Ardèche, au nord de Pont-Saint-Esprit (Gard). Les violents orages de la matinée ont provoqué des ruissellements importants.

Gard, France

Les fortes pluies de ce jeudi matin ont causé d'importants ruissellements dans les vallées de la Cèze et de l'Ardèche. Les communes d'Aiguèze et de Saint-Julien-de-Peyrolas sont particulièrement touchées. Plusieurs dizaines de personnes sont en difficulté dans un centre de vacances et un camping.Les conditions d'intervention de deux hélicoptères des pompiers sont rendues difficiles à cause d'une météo compliquée au nord de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard rhodanien. Ils ont du mal à survoler la zone. Deux autres hélicoptères de la gendarmerie sont également sur place en renfort avec un plongeur à bord en cas de besoin. Ils vont effectuer des reconnaissances de la zone.

Vingt-trois personnes ont tout de même pu être hélitreuillées en début d'après-midi ce jeudi avant que les conditions météo ne s'aggravent à nouveau.

Deux personnes hospitalisées à Bagnols-sur-Cèze en état d'hypothermie

Une vingtaine de personnes ont trouvé refuge dans les arbres ou sur des rochers dans l'attente d'être évacuées. Les pompiers les récupèrent une par une. Un adulte et un enfant de 9 ans qui se trouvaient en état d'hypothermie ont été transportés vers l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze.

Des renforts des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Vaucluse vont se rendre sur les lieux.

Routes coupées

Les RD901 et RD980 sont toujours coupées à la circulation. Des déviations locales ont été mises en place. Les poids-lourds sont déviés par la RD6 sur l'axe Bagnols-sur-Cèze - Alès.