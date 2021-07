Un centre de vaccination anti-covid vandalisé en Isère

La salle des fêtes de Lans-en-Vercors (Isère) a été saccagée dans la nuit de vendredi à samedi par une ou plusieurs personnes qui ont notamment ouvert les lances incendies et inondé les locaux. Du matériel informatique et du matériel à usage médical, seringues, compresses, ont également été dégradés, le centre devant servir à partir de ce samedi matin de centre de vaccination anti-covid estival dans le secteur, après une période de fonctionnement dans la commune voisine de Villard-de-Lans.

Une action antivaccin

Des inscriptions ont aussi été découvertes ce samedi matin dans la salle des fêtes de Lans-en-Vercors ainsi que sur des bâtiments publics de Villard-de-Lans (à huit kilomètres de là), qui laissent penser à une action d'antivaccin, qui ont prévu de manifester un peu partout ce samedi en France. Des inscriptions accompagnées de croix de Lorraine, symbole de cette résistance si importante dans l'histoire du Vercors mais pour le maire de Lans-en-Vercors Michaël Kramer "c'est plus de la bêtise parce que ce ne sont évidemment pas les mêmes valeurs". Pour lui c'est plus l'œuvre de gens "qui sont dans une mini-révolution antisystème [...] mais qui ne pense pas aux conséquences à long terme. On est libre ou pas de se faire vacciner mais là ces personnes s'en sont pris à un symbole de la vaccination sauf que derrière c'est tout le tissu associatif de Lans qui en paye les conséquences et c'est ce qui me révolte". La salle des fêtes est en effet indisponible pour plusieurs mois désormais.

Inscription retrouvée dans la salle des fêtes/centre de vaccination de Lans-en-Vercors - Mairie de Lans-en-Vercors

Une inscription compare vaccination et génocide - Mairie de Lans-en-Vercors

La vaccination se poursuit néanmoins sur le plateau

Dans l'urgence en tout cas le centre de vaccination du Vercors - qui n'a plus de "centre" que le nom - a été transféré au centre médical de Lans-en-Vercors mais comme le souligne Michaël Kramer, "ce ne sont pas les mêmes capacités, les mêmes espaces, donc il faut tout repenser". La commune et la communauté de communes vont évidemment se mettre rapidement autour d'une table pour trouver une autre salle mais "il y a aussi des PC à racheter, du matériel à racheter et il va forcément y avoir un moment de flottement, sans doute de quelques jours, avant de retrouver des capacités pleines et entières".