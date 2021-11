Un centre de vaccination éphémère ouvre ce samedi dans la galerie d'Auchan Nord à Avignon

C'est une opération éphémère ce samedi 27 novembre au centre commercial Auchan Nord à Avignon (Vaucluse). De 10 heures à 18 heures, les Vauclusiens pourront se faire vacciner contre le covid-19 dans la galerie marchande.

Le centre de vaccination situé entre Celio et Undiz

C'est l'ouverture de la campagne de rappel du vaccin contre le covid-19 ce samedi à tous les adultes, qui a conduit le préfet de Vaucluse et l’Agence Régionale de Santé, en coordination avec la Croix Rouge et le groupe Auchan, à mener cette opération.

Une équipe de six personnes composée trois médiateurs, deux infirmières et une infirmière-coordinatrice accompagnée d’un médecin, recevront sans rendez-vous les Vauclusiens entre les enseignes Celio et Undiz. En revanche la file d'attente se fera à l’extérieur du centre commercial, "dans le respect des gestes barrière" précise la préfecture du Vaucluse dans un communiqué.