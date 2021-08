Un centre de vaccination près de Toulouse vandalisé, des vaccins volés

C'est un vigile qui a donné l'alerte ce mardi matin, peu après 7h. Le centre de vaccination de Saint-Orens, près de Toulouse, a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Un ou plusieurs individus sont entrés par effraction dans le bâtiment. Deux portes ont été forcées. Selon la maire de la commune, Dominique Faure, des tables, des ordinateurs ont été renversés.

Il manque également des doses de vaccins, même si elle précise que les stocks ne sont jamais très importants la nuit, à cause de la faible durée de conservation de ces produits.

Une enquête ouverte

La police judiciaire est sur place. Une enquête est ouverte. Un périmètre vient d'être mis en place autour de ce centre qui se situe à l'Espace Marcaissonne pour faire les premières constatations. Le centre n'est pas surveillé la nuit par des agents de sécurité. Il est sous télésurveillance. L'alarme ne s'est pas déclenchée cette nuit, précise l'édile de la commune.

Dominique Faure espère pouvoir rouvrir le centre d'ici la fin de la semaine. Environ 700 personnes y sont vaccinées chaque jour.

L'enquête devra déterminer les motivations des auteurs de cet acte de vandalisme. Mais il s'ancre dans un contexte de tension autour de la vaccination. Début août à Toulouse, les locaux de l'Ordre des infirmiers avaient été dégradés. Des vitres avaient été brisées et "Non au pass" et "Vive la grève" avait été tagués sur la façade. Il y a une semaine, un message de menace avait également été découvert au vaccinodrome de Toulouse.