Un Centre Educatif Fermé à Lure en 2024, le retour des services publics dans la ville

Depuis la fin des années 90, la ville de Lure avait vu disparaitre de nombreux services publics : régiment des dragons, maternité, tribunal, commissariat, et dernièrement sa maison d’arrêt.

La dernière disparition d'un service public qui a fait du mal à Lure, c'est la fermeture de la maison d'arrêt en 2014. Un an après, Christiane Taubira alors garde des sceaux s'était engagée pour le maintien à Lure d'un équipement pénitentiaire. Mais en 2018, les promesses du précédent gouvernent sont balayées d'un revers de manche, il n'y aura pas de construction d'une nouvelle prison à Lure.

Les élus locaux, dont le maire de Lure Eric Houlley se sont toujours battus pour faire revenir des services publics dans la ville. Avec l'aide du député Christophe Lejeune le vœux commence à devenir réalité. Des locaux vides de la sous préfecture de Lure vont par exemple voir arriver des fonctionnaires.

La "remontada" des services publics à Lure

Eric Houlley n'hésite pas à parler de "remontada" de services publics à Lure. Depuis des années, avec les services de la ville de Lure, il mène un combat acharné pour décrocher le retour de fonctionnaires à Lure, pour panser la blessure de la fermeture de la maison d'arrêt.

C'est une réparation de ce que nous avons subi avec la fermeture de la maison d'arrêt il y a quelques années - Eric Houlley

Le maire de Lure explique que sa ville cherche à inverser la tendance, "car nous avons été victimes de ces restructurations de carte judiciaire, pénitentiaire, sécuritaires, sanitaires et donc aujourd'hui, le moment est venu d'accomplir cette remontada des services publics".

Eric Houley poursuit en expliquant que c'est un début : "Mais nous ne nous arrêterons pas là. La cause des services publics est une cause locale extrêmement forte et nous espérons bien, avec Isabelle Arnould en 2022, annoncer d'autres bonnes nouvelles".

Charlotte Caubel, directrice de la PIJJ, à coté de Eric Houlley maire de Lure (au centre) et du député Christophe Lejeune. © Radio France - Jean-François Fernandez

12 jeunes de 15 à 18 ans dans ce centre

Ce Centre Educatif Fermé est une alternative à l’incarcération pour des mineurs délinquants, ils seront 12 âgées de 15 à 18 ans, garçons et filles. Le CEF de Lure sera dernière génération avec une salle de bains pour chaque chambre. Charlotte Caubel directrice nationale de la protection judiciaire de la jeunesse explique : La PJJ est toujours sur deux pieds : la réponse pénale, celle ci est assez ferme. Vous êtes éloignés de votre environnement parce qu'on considère que votre environnement, pour différentes raisons, peut vous conduire à des actes de délinquance ou à des addictions, etc. Donc, il y a un côté cadran. On est dans un centre éducatif fermé, mais on n'est jamais uniquement enfermé, il y a tout un travail autour de la santé, autour de l'insertion, autour de l'éducation au quotidien".

La directrice nationale de la PJJ insiste sur le volet éducatif et insertion de ces centres, les adolescents seront encadrés par des éducateurs qui vont les remettre sur le droit chemin avec dès le départ le respect de règles simples : "Respecter les autres, respecter des horaires, respecter une alimentation . On est dans tout les savoirs être et aussi un certain nombre de savoirs faire. Dans ces centres éducatifs fermés il y a des activités pré professionnalisantes où on apprend à ces mineurs à s'intéresser au travail.

Isabelle Arnould, la présidente de la Communauté de Communes du Pays de Lure se réjouit de cet aspect éducatif, qui correspond aux valeurs de la cité du sapeur. De plus ce centre éducatif fermé aura des partenariats avec les entreprises, collectivités et associations locales. Des associations pourront intervenir en fonction de leur savoir faire, et sur la durée de six mois de passage de jeunes au centre, il y aura un volet insertion en lien avec le tissu économique local.

Les retombées pour Lure

Bien entendu, pour faire fonctionner ce centre il y aura 25 encadrants, des professionnels qui vont venir s'installer à Lure. Ce sont des familles qui vont consommer, qui auront des enfants scolarisés. C'est le début d'un retour des services publics et des fonctionnaires sur le bassin Luron.

Il y a aujourd’hui 59 Centres Educatifs Fermés en France, 35 sont gérés par le secteur associatif et 18 gérés par le service public, celui de Lure verra l’arrivée de fonctionnaires. 20 centres doivent être construits en France, celui de Lure sera le premier en Franche-Comté, il y en aura un autre en Saône et Loire pour la Bourgogne Franche-Comté.

Ce centre éducatif fermé sera construit sur l’ancien terrain du FJT près de la gendarmerie, sur un terrain de 7000 m² pour un coût de 4 millions d’Euros. L'ouverture est prévue pour 2024.