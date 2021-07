Covid-19 : un centre éphémère de vaccination ouvert dans un camping de Bormes-les-Mimosas

Le camping "le Camp du domaine" à Bormes-les-mimosas a accueilli ce mardi matin un centre éphémère de vaccination à destination des touristes adultes français. D'autres centres de même nature vont ouvrir un peu partout dans le département, ainsi que dans deux centre commerciaux afin de proposer la vaccination au plus près des lieux fréquentés par les vacanciers. Ces centres s'ajoutent aux centres permanents déjà existant dans le département.

Soixante dix personnes ont été vaccinées en trois heures. Mais avant l'ouverture à 11h, il y avait déjà la queue devant le centre éphémère mis en place à proximité de l'accueil du camping. "Je trouve que c'est super. J'ai essayé de prendre rendez-vous hier soir sur Doctolib mais il y avait énormément d'attente donc j'ai abandonné. Et quand j'ai vu ça ce matin, j'ai pris ma voiture et je suis venue, et j'ai tenté ma chance" confie une touriste parisienne, en vacances à Bormes-les-Mimosas. "Si on veut pouvoir vivre ! Moi je suis vaccinée, pas mes enfants. Donc s'ils veulent pouvoir sortir au mois d'août, pas le choix" explique cette maman de deux adolescents de 14 ans et bientôt 16 ans, en résidence au "camp du domaine". Sauf que finalement ses deux enfants n'ont pas pu recevoir les fameuses doses.

"le aller vers"...

Face à la montée extrêmement rapide dans le Var du taux d'incidence qui a été multiplié par dix en dix jours pour atteindre les 40%, la stratégie vaccinale mise en place par la Préfecture est le "aller vers". "Aller vers les professionnels en augmentant l'amplitude horaire dans les quinze centres permanents de vaccination, mais aussi aller vers les touristes. Puisque le département du Var va accueillir un nombre très important de vacanciers encore cet été. Ce camping dispose de 4000 places et est l'un des plus gros du Var. Nous allons donc multiplier ces centres éphémères dans les lieux de vacances comme les campings mais aussi les centres commerciaux" détaille sur place Houda Verhnet, la directrice de cabinet du Préfet du Var.

mais pas tout le monde...

Mais dans ces centres, la priorité est donnée aux adultes, français. Cette maman de deux adolescents en effet, à qui dans un premier temps, il avait été indiqué qu'elle pourrait faire vacciner ses deux enfants, s'est vue finalement refuser l'accès. "Pour les jeunes de 12 à 18 ans, il existe des contraintes sanitaires qui ne peuvent être faites que dans les centres plus pérennes" justifie Houda Verhnet. Et pour les étrangers, nombreux en période estivale dans le Var, même chose. Pour ceux qui souhaiteraient se faire vacciner sur leur lieu de vacances, ça n'est pour l'instant pas la priorité.

Les seringues installées avant les vaccinations © Radio France - Christelle MARQUES