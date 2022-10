Un centre social partiellement incendié à Montbéliard, consternation des élus et riverains

Depuis quelques jours, le quartier de la Chiffogne à Montbéliard est victime d'incivilités et de dégradations. La tension est montée d'un cran dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque des inconnus ont mis le feu à plusieurs poubelles, avant de jeter un engin incendiaire par une vitre du centre social l'Envol, rue Lamartine.

Sur place, c'est la consternation de voir qu'on s'attaque à un équipement qui apporte de la vie au quartier. "C'est malheureux de voir ça. On avait l'habitude de venir tous les mercredi au café bla bla. Qu'est ce qu'on va faire maintenant ?" interroge cette habitante du quartier. "C'est un quartier agréable, harmonieux et multi ethnique", renchérit cet autre riverain du centre social. "Il y a des turcs, des marocains, des algériens, des bosniaques. Tout le monde s'accorde bien. Qu'est ce que ces morpions ont dans la tête ? Une chose est sûre, ce ne sont pas des gosses du coin".

© Radio France - Christophe Beck

L'accueil du centre et la salle informatique qui accueillait une web radio pour les jeunes ont été parcourues par les fumées et sont inutilisables. Dimitri Claclef, le directeur de ce centre social l'Envol donne son sentiment après cette tentative d'incendie. "J'ai à la fois un sentiment de frustration et de rage, car c'est un outil au service de population qui est visé. Mais en même temps, je me dis qu'il faut continuer. Notre outil de travail est abimé, mais pas notre volonté de rester au service de la population".

La maire de Montbéliard, Marie Noelle Biguinet, s'est rendue sur place ce lundi matin. Elle a écrit au patron de la police du Doubs (DDSP) pour lui demander des renforts, pour ce quartier de la Chiffogne.

Des renforts de police également pour le quartier de la Petite Hollande, ou presqu'au même moment, tôt ce matin du lundi 31 octobre, une bande d'une cinquantaine de jeunes cagoulés ont tenté de s'en prendre à un mat de vidéo protection, aux abords du centre des Héxagones. Ils avaient chargés des pierre et des mortiers d'artifice dans des caddies. Un important déploiement policiers a permis de les disperser, sans blessés, ni interpellations. Des policiers venus de Montbéliard, mais aussi Besançon, Vesoul et même Epinal.

Le centre social l'Envol avait déjà la cible d'une première tentative d'effraction © Radio France - Christophe Beck