Un cercueil ouvert et une douzaine de tombes profanées dans un cimetière à Yutz

Yutz, France

Une douzaine de tombes de l'ancien cimetière de Yutz, situé avenue des nations, ont été profanées. L'alerte a été donnée par un riverain samedi matin. L'une de ces tombes a même été complètement ouverte, et le cercueil aussi. D'après le maire, Bruno Sapin, le motif n'est ni raciste, ni religieux, mais il est sous le choc : "C'est quelque chose que l'on ne peut même pas se représenter. Cela n'était jamais arrivé à Yutz !"

Le maire est sous le choc

"Tout le monde est choqué. Là, cela va vraiment loin parce que le cercueil ouvert, c'est quand même quelque chose qui va assez loin", poursuit l'élu. Une enquête pour "dégradations volontaires" a été ouverte et confiée au commissariat de Thionville. "La plupart des tombes ont été seulement ouvertes, les panneaux des caveaux ont été déplacés, en revanche, il y en a une autre qui a été complètement ouverte, et à l'intérieur de la tombe, ils ont démonté la partie en marbre qui protège le cercueil et on a constaté que le premier cercueil sur le dessus a lui aussi été ouvert", précise Bruno Sapin.

La police scientifique doit se rendre à Yutz dans les prochains jours pour effectuer de nouveaux relevés.