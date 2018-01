Comment un cercueil a pu atterrir en contrebas d'une petite route des hauts cantons dans le Haut-Vallespir ? L'énigme reste entière pour les habitants de Serralongue.

La caisse en chêne, de taille adulte, a été découverte le lundi 8 janvier par des agents de la Direction départementale des routes. Après les fortes pluies, ils vérifiaient si tous les écoulements d'eau fonctionnaient normalement.

Ils ont aussitôt appelé le major de gendarmerie qui a prévenu le maire de Serralongue, Jean-Marie Bosch :

"Je lui ai demandé de me répéter ce qu'il m'avait dit . Il m'a répondu, non non Monsieur le maire, vous ne rêvez pas, c'est un cercueil."