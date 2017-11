Un cerf au comportement anormal abattu dans le sud de l'Indre

Les agents de l'ONCFS de l'Indre, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ont abattu lundi après midi un cerf signalé dans un champ à Lourdoueix-Saint-Michel. Le cervidé se trouvait aux côtés de deux poneys.

Un cerf, âgé d'environ trois ans, a du être abattu ce lundi après midi par des agents de l'ONCFS de l'Indre. L'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage a été contacté pendant le week-end par des chasseurs de Lourdoueix-Saint-Michel, ou le cervidé a été aperçu. L'animal à première vue ne présentait aucun danger, il recherchait même la compagnie des poneys qui vivent sur place. Sauf que ce comportement est anormal pour un animal sauvage. Les agents pensent que le cerf a été habitué à l'homme et aux animaux domestiques dès son plus jeune âge, mais il n'en reste pas moins un animal qui peut devenir violent. En période de rut notamment, le cerf pourrait transpercer facilement un bovin ou toute autre animal avec ses bois. Aussi la décision de l'abattre a été prise.

Le cerf cherchait la compagnie des poneys

Ce cerf a été signalé depuis un an

Ça faisait des mois que les agents de l'ONCFS de l'Indre suivaient de loin ses pérégrinations. Signalé tout d'abord dans le secteur de Cluis, puis Maillet, le cerf a récemment fait un passage par la Creuse pour finalement élire domicile à Lourdoueix-Saint-Michel. Le cervidé a effrayé à plusieurs reprises des troupeaux de bovins. "Il aurait pu causer un accident très grave, même indirectement "assure Yves Chastang, responsable à l'ONCFS. "En voulant seulement s'amuser, un cerf peut devenir très violent avec ses andouillers".

Les propriétaires du champ et les propriétaires des poneys ont en vain essayé de trouver une solution pour sauver le cerf. Ils ont contacté le parc animalier des Monts de Guéret et la réserve de la Haute Touche à Obterre : sans résultat.