Un chalet d'1,5 tonne volé dans une entreprise sarthoise : "Ils sont inconscients !"

Un cambriolage pour le moins étonnant. Un "chalet - tonneau" a été dérobé dans l’entreprise M’leBois de Sceaux-sur-Huisne dans la nuit du 10 au 11 juillet 2022. Cette imposante pièce est l’un des fleurons de cette société spécialisée dans les constructions et les aménagements en bois. Long de quatre mètres pour 2,4 mètres de diamètre, pesant 1,5 tonne le "chalet - tonneau", en forme de gros tube, est destiné aux gîtes et chambres d’hôtes qui souhaitent proposer à leurs clients des hébergements insolites. La société M’leBois en produit une dizaine par an.



"Moi-même quand je le transporte, je ne fais pas le fanfaron!"

"Les trois cambrioleurs ont utilisé mon Manitou pour le charger sur un plateau, remorque tractée par leur véhicule de type Citroën C5", rapporte Pascal Blanchard. Le patron de l’entreprise M’leBois n’en revient toujours pas. "Ils sont un peu inconscients. Cela fait seize ans que je suis installé ici. Je connais très bien ce produit. Quand je le transporte, je ne fais pas le fanfaron. Je fais attention parce que je sais que ce n’est pas très stable, que ce n’est pas facile à charger", raconte-t-il.



Une plainte et un appel à l'aide

Le chef d’entreprise est persuadé que c’était vraiment ce "chalet – tonneau" que les malfaiteurs voulaient dérober, "peut-être sur commande" . Pascal Blanchard remarque "qu’ils n’ont pas touché à l’outillage, pourtant très facile à voler. Ils ont pris ce qu’il y avait de plus lourd".

Le patron a déposé une plainte à la gendarmerie. "Je souhaite maintenant que les auteurs des faits soient arrêtés et punis. J’espère aussi retrouver mon produit", explique-t-il. Ce "chalet - tonneau" devait être exposé en septembre à la foire de La Ferté-Bernard puis à la foire du Mans.

Sur la page Facebook de son entreprise, Pascal Blanchard lance un appel à ceux qui auraient vu quelque chose, afin de l'aider à retrouver sa construction.