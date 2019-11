Un chalutier coule au large de Ouistreham : deux marins secourus

Ouistreham, France

Le centre opérationnel régional de surveillance et de sauvegarde (CROSS) Jobourg a donné l'alerte à 10h35 ce lundi 11 novembre pour signaler un navire en difficulté à 5 miles nautiques (9 kms environ) au large du port calvadosien de Ouistreham. L'Anjuzo est victime d'une importante voie d'eau non-maîtrisée dans le compartiment machine. Le CROSS a immédiatement demandé à tous les navires situés à proximité du sinistre de se rendre sur zone pour assister le navire.

Les deux marins récupérés par un autre chalutier

Le canot tout temps Sainte-Anne des flots de la SNSM de Ouistreham, l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile basé au Havre et un hélicoptère de la douane française en vol dans la zone ont également été engagés. Les deux membres d’équipage ont eux évacué leur navire à 10h50 à bord du radeau de sauvetage et ont pu être récupérés sains et saufs à 11h par le navire de pêche Carpe Diem, qui les a ramenés au port de Ouistreham.

L'Anjuzo a ensuite coulé en quelques minutes. Un avis urgent aux navigateurs a été rédigé et diffusé pour signaler le lieu du naufrage indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.