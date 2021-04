Un chalutier de 16 mètres s'embrase dans le port de Grandcamp-Maisy

Un chalutier de seize mètres, totalement embrasé et à la dérive en plein dans le port de Grandcamp-Maisy, dans le Calvados. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 23 heures jeudi soir, selon les sapeurs-pompiers du Calvados. Ils sont intervenus en nombre, une dizaine de véhicules et une trentaine de sapeurs-pompiers en tout, pour intervenir à quai et sur le navire.

Le navire en flammes à la dérive dans le port

Des bateaux du port ont réussi à ramener le chalutier en flammes vers les quais, où les pompiers ont pu éteindre le gros du feu depuis la terre. Une équipe spécialisée pour les interventions à bord des navires a ensuite pu monter sur le navire pour éteindre les derniers foyers.

Une équipe spécialisée intervient à bord

Des pompiers des centres de secours de Grandcamp-Maisy, Isigny-sur-Mer, Bayeux et Caen ont été mobilisés. Le navire a pu être sécurisé à quai pendant la nuit, indiquent les pompiers. Les pompiers ne mentionnent pas de blessé lors de l'intervention.