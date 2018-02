Un chalutier, l'Essor, s'est échoué ce lundi soir au pied des falaises de Port en Bessin (Calvados) Les trois marins ont été hélitreuillés par l'hélicoptère de la Protection civile. Le sauvetage a été rendu difficile par le vent et le froid.

Port-en-Bessin-Huppain, France

Il est 17h20 ce lundi soir 26 février lorsque l'alerte est lancée. L'Essor, un chalutier de Port-en-Bessin, tombe en panne. Nous sommes au large de la côte. Le vent souffle fort. Des rafales de plus de 50 km/h. Un vent de nord-est qui, on le sait à Port-en-Bessin, rend compliquée l'entrée dans le bassin. L'Essor va recevoir dans un premier temps l'assistance d'un autre navire de pêche. il est pris en remorque mais les conditions météo étant mauvaises, le filin lâche à plusieurs reprises. Le chalutier part à la dérive...

Les trois marins hélitreuillés

A 19h45, le Cross Jobourg, le centre de surveillance et de sauvetage en mer, décide de faire appel à l'hélicoptère de la protection civile. Une intervention rendue nécessaire car le canot de la SNSM ( société nationale de sauvetage en mer) est à son tour en difficulté et l'Essor est en train de s'échouer au pied des falaises de Port-en-Bessin, face au sémaphore. Trois quarts d'heure plus tard, les trois marins sont finalement hélitreuillés. Le patron du bateau , en hypothermie, est transporté à l'hôpital de Bayeux par les pompiers. Même chose pour un sauveteur de la SNSM , blessé au tibia lors de l'intervention. Ce mardi matin une opération va être tentée pour déséchouer l'Essor, toujours immobilisé depuis hier soir sur les rochers, au pied des falaises.