Port-en-Bessin-Huppain, France

L'Essor, le chalutier de Port-en-Bessin (14) qui s'était échoué lundi 26 février au pied des falaises , face au sémaphore, ne sera finalement pas renfloué.

La coque du navire, secouée depuis 72 heures par une mer et des vents difficiles, s'est éventrée sur les rochers. Le sauvetage s'était déroulé dans des conditions dantesques lundi soir. Les trois marins pêcheurs qui étaient à bord avaient dû être hélitreuillés par l'hélicoptère de la Protection Civile après plusieurs essais infructueux de remorquage de leur bateau. Un sauveteur de la Société Nationale de Sauvetage en mer (SNSM) , blessé à la cheville lors de l'opération, avait été transporté à l'hôpital. Tout comme le patron du chalutier, victime d'hypothermie.

L'épave de l'Essor ne sera pas renflouée - Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord

Des débris à la surface de l'eau

Les opérations de dépollution menées mercredi ont toutefois pu permettre de vider les réservoirs du navire de leur carburant. Ce qui écarte ce soir tout risque pour l'environnement. L'épave devra, dans la mesure du possible être maintenant démontée mais l'Essor n'est plus ce soir qu'un amas de planches et de débris flottant sur l'eau.