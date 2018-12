Un champion du monde de cyclisme derrière les fourneaux du chef étoilé Jean Sulpice à Talloires

Par Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie

Quand deux passionnés de gastronomie et de vélo, se rencontrent que font-ils? Ils cuisinent et ils roulent.Ce jeudi, le chef étoilé Jean Sulpice, et le champion du monde espoirs de cyclisme sur route d'AG2R, Benoît Cosnefroy, ont partagé recettes et coups de pédales sur les bords du lac d'Annecy.