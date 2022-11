Un chantier gigantesque pour consolider la falaise de Villerville

Enfin ! La patience aura payé ! Après 16 ans passés à multiplier les démarches, Michel Maresco, le maire de Villerville sur la côte fleurie, entre Trouville et Honfleur voit enfin les travaux débuter. Des travaux de consolidation de la falaise fragilisée par le ruissellement souterrain d'eau en provenance des hauteurs du village et qui, à force, menace de s'effondrer et d'emporter avec elle la vingtaine de maisons en front de mer.

Une vingtaine de maisons sont installées au bord de la falaise, les premières menacées par un effondrement de la paroi © Radio France - Elodie Touchais

Une carapace en béton de 340 mètres de long et 22 m de haut pour protéger la falaise

Le chantier prévu pour consolider la falaise est colossal. Il est même unique en son genre reconnait le maire de Villerville.

Rien à voir avec les filets posés sur la falaise et que Muriel, amoureuse des lieux, avait déjà remarqué lors d'une de ses ballades, pensant alors que "c''était pour protéger des éboulements de pierres".

Là c'est d'un tout autre registre : une gigantesque carapace en béton fibré qui va être installée sur les 22 mètres de haut et 340 mètres de long de la falaise. Pour faire tenir cette sorte de bouclier, 700 clous de 20 mètres de long vont être posés dans la roche. Derrière ce mur, des drains seront aussi installés au niveau des nappes d'eau qui ruissellent depuis le haut du plateau jusqu'à la paroi de la falaise, à 4 et 6 mètres de profondeur. Ces installations permettront d'écouler l'eau dans la mer, jusque sous la promenade en contre-bas.

Une paroi en béton protégera la falaise sur 320m de long. Elle tiendra grâce à 700 clous de 20 mètres de long et dissimulera des drains pour évacuer l'eau © Radio France - Elodie Touchais

Un an de chantier et deux ans moche !

Coiffeuse dans le centre-ville de Villerville et voisine du célèbre cabaret normand, Jennifer a conscience de la nécessité de ce chantier sinon dit-elle "j'aurai peut-être un jour la vue sur la mer". La commerçante s'en amuse mais elle suit les travaux , "je sais que c'est assez exceptionnel comme chantier" et se réjouit de voir cette paroi normalement végétalisée : "il y a pas mal de verdure qui va être apportée pour ne pas avoir qu'un truc en béton". Michel Maresco confirme que des jardinières sont prévues sur la paroi mais il faudra être patient, il y a au moins deux ans où ce sera moche prévient l'élu ! Le chantier vient de commencer par le débroussaillage de la falaise, il entrera dans le vif du sujet début 2023. Une pause est aussi prévue entre le 1er juillet et début septembre pour ne pas pénaliser l'activité commerçante du village balnéaire qui passe de 700 habitants en hiver à 4200 aux beaux jours !

Les travaux doivent durer un an avec une pause pendant les 2 mois d'été © Radio France - Elodie Touchais

Des travaux pour préserver Villerville

Ce chantier de consolidation est incontournable. Le maire de Villerville s'appuie sur les conclusions des experts qui, tout au long de la procédure, ont prévenu que "la falaise pouvait s'écrouler, le village avec. Ca pouvait être dans un an ou dans cinquante ans". Michel Maresco est donc convaincu que ces travaux vont permettre à Villerville de "continuer à exister".

Une position que les habitants ne remettent pas en question. Très attaché à l'authenticité de son village perché sur la mer, Jean-Marc avoue quand même des réserves. Il redoute que l'âme de Villerville s'en trouve modifiée "par rapport au cachet du village". Ce retraité parisien installé en Normandie depuis dix ans redoute le côté trop moderne :"on veut élargir la promenade, refaire l'escalier qui mène à la mer" énumère ce villervillais d'adoption qui ne veut pour autant faire de procès d'intention : "pas la peine d'anticiper, attendons le résultat!"